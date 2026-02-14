Cihanoğlu Camii çevresi yeniden düzenlendi

Koçarlı Belediyesi ekipleri, Orta Mahalle'de bozuk ve çökük yolların tamiratını tamamladı, Cihanoğlu Camii önünde zarar gören alanı onararak çevre düzenlemesini yeniledi.

Koçarlı Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların güvenliği ve yaşam konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın talimatlarıyla Orta Mahalle'de bulunan bozuk ve çökük yolların tamirat çalışmaları belediye ekipleri tarafından tamamlandı. Öte yandan ilçe merkezinde yer alan Cihanoğlu Camii önünde, yıkılan bir ağacın ardından zarar gören alanın da onarımı yapıldı. Çalışmalar kapsamında taş döşeme uygulaması gerçekleştirilirken, çevre düzenlemesi yeniden düzenli ve güvenli hale getirildi. Koçarlı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği ve yaşam konforu için çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.