ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Beşiktaş’taki park yeri cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul Beşiktaş’ta park yeri meselesi nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1’i tutuklandı. 4 şüphelinin adliyede ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde meydana gelmişti.

F.T. (70) isimli şahıs ile E.Ş. (67) isimli şahıs arasında araç park etme yeri yüzünden tartışma çıkmış, kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgada E.Ş., silahla F.T'yi ağır yaralamış, ambulansla hastaneye kaldırılan F.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemi tamamlanan şüpheli E.Ş., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüphelinin ise ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

