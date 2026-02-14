Aksaray'da zehir tacirlerine operasyon: 8 gözaltı
Aksaray'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri şehir genelinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde ilk etapta şahısların kimliklerini tespit eden ekipler şahısları takibe aldı.
Yaklaşık 2 hafta boyunca teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delile ulaşan ekipler 6 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alınırken ikamet ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının tahkikatı sürüyor.