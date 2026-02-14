Adana'da şiddetli yağış, tarlaları sular altında bıraktı

Adana'da şiddetli yağış sonucu tarlalar su altında kaldı. Bazı çiftçiler, tarlalarına kayıkla gitti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Adana'da şiddetli yağış dünden bu yana etkisini sürdürüyor. Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi'ndeki etkili olan yağış sonucu birçok tarla su altında kaldı. Bazı çiftçiler sular altında kalan tarlasına kayıkla ulaştı.



Öte yandan, bir marul tarlasında da işçiler, çamurların arasında hasat yaptı. Yağmurun ilçedeki birçok tarlaya zarar verdiği öğrenildi.