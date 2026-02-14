100 üründe fiyatlar geçen yıla döndü! ŞOK'tan Ramazan ayı öncesinde güçlü destek

(Foto: ahaber.com.tr)

ŞOK MARKETLER CEO'SU UĞUR DEMİREL: "RAMAZAN AYI ÖNCESİ TEMEL İHTİYAÇ HARCAMALARINI KOLAYLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, kampanyaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "ŞOK Marketler olarak yılın her döneminde kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerimizle müşterilerimizin bütçesine destek olmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. 2025 yılında Mart ve Kasım aylarında iki kez düzenlediğimiz 'Geçen Senenin Fiyatları' kampanyasını bu yıl Şubat ayında yeniden hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Şubat ayı boyunca 100 temel ürünü, geçen senenin Şubat fiyatlarıyla müşterilerimize sunarak Ramazan bereketini hanelere taşımayı ve temel ihtiyaç harcamalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Yılın her döneminde olduğu gibi, bu özel dönemde de ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."