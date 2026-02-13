Sinop'ta bir koyun tek batında 4 kuzu doğurdu

Sinop'un Türkeli ilçesinde "Romanov" cinsi bir koyun, tek batında 4 kuzu doğurdu.

İlçeye bağlı Çatak köyünde hayvancılıkla uğraşan 56 yaşındaki Murat Şentürk, "Romanov" ırkı koyununun tek batında 4 kuzu doğurmasının mutluluğunu yaşıyor.



Şentürk, AA muhabirine, sabah saatlerinde ahıra girdiğinde doğumun başladığını fark ettiğini söyledi.



Hemen koyunu ayrı bir bölmeye aldığını belirten Şentürk, doğum sürecini yakından takip ettiğini anlattı.



İlk etapta iki kuzunun dünyaya geldiğini aktaran Şentürk, "Bir süre sonra tekrar kontrol ettiğimde dört yavru olduğunu gördüm. Çok mutlu oldum." dedi.



Şentürk, anne koyun ve kuzuların sağlık durumlarının iyi olduğunu, kuzulara özenle bakmaya devam edeceğini belirtti.



Bu arada Şentürk'e ait 3 koyunun geçen günlerde tek batında üçer kuzu doğurduğu öğrenildi.