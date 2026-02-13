Ömerli Barajı'nda 12 kilo 770 gramlık sazan yakalandı

Ömerli Barajı'nda sportif balıkçılığı teşvik etmek için yapılan yarışmada yakalanan 12 kilo 770 gramlık sazan balığı yeniden suya bırakıldı.

İstanbul'daki Ömerli Barajı'nda sazan balığı yakalama yarışması düzenlendi. Ömerli Barajı Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ÖBSADER) tarafından organize edilen ve 9 takımın katıldığı yarışma, renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada yakalanan ve birinci olan sazan balığı 12 kilo 770 gram olarak ölçülerek "Fatih" adı verildi. Organizasyon kuralları gereği balık, tartım ve ölçüm işlemlerinin ardından yeniden suya bırakıldı. Organizasyonu gerçekleştiren ÖBSADER yetkilileri, amaçlarının doğaya zarar vermeden sportif balıkçılığı teşvik etmek olduğunu dile getirdi. Yetkililer tarafından, gelecek nesillerin de balık tutabilmesi için yakalanan balıkların doğal yaşam alanına iade edildiği belirtildi.