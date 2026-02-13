MSB duyurdu: İzmir açıklarında 2 kazazede sağ kurtarıldı

İzmir’de Foça ile Karaburun arasında batan göçmen botu için Hava Kuvvetleri Komutanlığı devreye girdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca İzmir’de Foça ile Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botundaki 2 kazazedenin kurtarıldığını açıkladı.