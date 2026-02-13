Küçükçekmece'de motosiklet belediyenin temizlik aracına çarptı: 2 ölü

Küçükçekmece'de D-100 kara yolunda bir motosiklet sürücüsü belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Ölenlerin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.