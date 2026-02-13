Küçükçekmece'de motosiklet belediyenin temizlik aracına çarptı: 2 ölü
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Küçükçekmece'de D-100 kara yolunda bir motosiklet sürücüsü belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Ölenlerin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
D-100 kara yolu Bakırköy istikametinde plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet, belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, sürücü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.