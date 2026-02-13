Kağıthane'de korku dolu anlar! Marangozhanedeki yangında 11 kişi ve 1 köpek kurtarıldı
Kağıthane'de 4 katlı iş hanının alt katındaki marangozhanede yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla büyürken, binada bulunan 11 kişi yangında mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 11 kişi ile 1 köpek kurtarılırken, 3 saatlik çalışmanın sonunda yangın kontrol altına alındı.
10 KİŞİ MAHSUR KALDI
Seyrantepe Mahallesi Çelikay Caddesi'ndeki 4 katlı iş hanının alt katındaki marangozhanede saat 00.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerinin tamamını sararken, yoğun duman binaya yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın nedeniyle binada mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile kurtarıldı.
PENCEREDE ÇIKARAK YARDIM İSTEDİ
Daha sonra yangına uykuda yakalanan bir kişi, pencereye çıkarak ekiplerden yardım istedi. Hatalı park edilen araçlar nedeniyle bulunduğu yere merdivenli itfaiye aracı zorlukla ilerledi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan kişi, çevredekilerin yardımıyla ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yangında mahsur kalanlar arasında bulunan 'Rex' isimli yavru köpek de itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı.
"İTFAİYE EKİPLERİ GELİP BİZİ KURTARDI"
Yangın sırasında müzik stüdyosunda olduklarını söyleyen Erdal Güvenli, "Bir çalışmamız vardı. Duman gelmeye başladı. Müzisyen arkadaşımız içeri girip bir yerde yangın olup olmadığını sordu. Stüdyonun kapıları ses geçirmemesi için muhafazalı olduğundan içeride bekledik. Bu küçük de bizim Rex'imiz. Bizden daha çok korktu. Normalde hiperaktif bir köpek ama yangın sırasında çok sakindi. İtfaiye ekipleri gelip bizi kurtardı." dedi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.