Kağıthane'de korku dolu anlar! Marangozhanedeki yangında 11 kişi ve 1 köpek kurtarıldı

FOTO: DHA

"İTFAİYE EKİPLERİ GELİP BİZİ KURTARDI"

Yangın sırasında müzik stüdyosunda olduklarını söyleyen Erdal Güvenli, "Bir çalışmamız vardı. Duman gelmeye başladı. Müzisyen arkadaşımız içeri girip bir yerde yangın olup olmadığını sordu. Stüdyonun kapıları ses geçirmemesi için muhafazalı olduğundan içeride bekledik. Bu küçük de bizim Rex'imiz. Bizden daha çok korktu. Normalde hiperaktif bir köpek ama yangın sırasında çok sakindi. İtfaiye ekipleri gelip bizi kurtardı." dedi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.