İstanbul'daki düğün salonları için flaş karar: Salı günü tatil uygulamasına geçilecek

İstanbul'daki düğün ve davet salonları, kır düğünü mekanları ile söz ve isteme organizasyonlarının yapıldığı evlerde, çalışanların dinlenme hakkını korumak ve sektörde ortak bir standart oluşturmak amacıyla 1 Mart'tan itibaren salı günleri tatil uygulamasına geçilecek.

SALI GÜNÜ RESMİ TATİL

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO), sürdürülebilirlik ve çalışan refahı gözeterek, 1 Mart'tan itibaren kent içerisindeki düğün davet salonları, kır düğünü mekanları ve söz isteme evlerinin salı günü kapalı olması için tavsiye kararı aldı.

Alınan kararla, işletme sahipleri ve çalışanların dinlenme hakkının korunması, birden fazla işletmesi bulunan üyelerin iş yükünün dengelenmesi, çalışan motivasyonunun ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Salı günü etkinliği bulunan işletmelerin ise bilgileri önceden İSTDO'ya yazılı olarak bildirmesi gerekiyor. Etkinliklerin salı gününe denk gelmesi halinde salonlar en erken saat 17.00'den sonra açılabilecek.

Karara uymayan işletmeler hakkında, odanın "Uyulması Zorunlu İlke ve Teamülleri" çerçevesinde işlem yapılacak.