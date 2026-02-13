CANLI YAYIN

Edirne'de tefecilere geçit yok! 2 tutuklama


ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde tefecilik suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, bazı şahısların ihtiyaç sahibi vatandaşlara yüksek faizle para vererek haksız kazanç sağladıkları iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.D. ve F.C. adlı şahıslar adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılırken, Ö.D. ile S.U. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

