Çay ocağında pompalı tüfekle saldırı! 2 yaralı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir çay ocağına S.A isimli şahıs pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirdi Olayda 2 kişi saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırgan polis ekiplerince kıskıvrak yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 11 Şubat günü saat 17.00 sıralarında Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki çay ocağında saldırı gerçekleşti. S.A. pompalı tüfekle çay ocağına ateş etti. Saçmaların isabet ettiği çay ocağı sahibi Burak E.A. ve Y.C. yaralandı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan S.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.