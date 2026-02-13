Çay ocağında pompalı tüfekle saldırı! 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 11 Şubat günü saat 17.00 sıralarında Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki çay ocağında saldırı gerçekleşti. S.A. pompalı tüfekle çay ocağına ateş etti. Saçmaların isabet ettiği çay ocağı sahibi Burak E.A. ve Y.C. yaralandı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.