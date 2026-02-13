CANLI YAYIN

Bolu'da cenaze dönüşü kaza: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde cenazeden dönenlerin bulunduğu hafif ticari araç, otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Mudurnu-Nallıhan kara yolu Aynalıkaya mevkisinde, cenaze töreninden döndüğü öğrenilen H.Ç. idaresindeki 14 ABC 446 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen R.K. yönetimindeki 54 AHY 943 plakalı otomobille çarpıştı.

Fotoğraf (İHA)

Kazada, çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araçtaki N.Ç. ve V.D. yaralandı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.

Fotoğraf (İHA)

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mudurnu ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf (İHA)

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

