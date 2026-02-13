Bolu'da cenaze dönüşü kaza: 2 yaralı

Kazada, çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araçtaki N.Ç. ve V.D. yaralandı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.

Fotoğraf (İHA)

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mudurnu ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.