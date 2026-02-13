Bakan Çiftçi yaralı özel harekat polisiyle görüntülü konuştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kayseri'de terör operasyonu sırasında bacağından yaralanan özel harekat polisi ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çiftçi, görev başında yaralanan kahraman polise geçmiş olsun dileklerini ileterek moral verdi. Operasyonda yaralanan özel harekatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri operasyonda bacağından yaralanan özel harekat polisini hastanede ziyaret etti. Ziyarete Vali Çiçek'in yanı sıra Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan da eşlik etti.

Ziyaret sırasında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de, tedavi altındaki polisle telefonda görüntülü konuştu. Bakan Çiftçi, konuşmasında kahraman polise geçmiş olsun dileklerini iletti. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Vali Gökmen Çiçek, "Sabah saatlerinde, Polis Özel Harekat ekiplerimizce gerçekleştirilen operasyonda yaralanan kıymetli komiserimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Ziyaret sırasında İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile kahramanımızı telefonla görüntülü görüştürdük. Sayın bakanımız da kahramanımıza geçmiş olsun dileklerini iletti. Milletimizin huzur ve güvenliği için büyük bir fedakarlık ve cesaretle görev yapan tüm kahramanlarımıza şükran borçluyuz. Çok şükür ki sağlık durumu iyiye gidiyor. Kendisine acil şifalar, ailesine ve emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.