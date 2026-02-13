Apartmanlarda kaçak şarj alarmı: İç tesisat yönetmeliği değişiyor

Türkiye'de elektrikli araç sayısı 400 bin seviyelerine ulaşırken hızla artan bu oran şarj ünitelerine olan ihtiyacı da beraberinde getirdi. Ancak bazı elektrikli araç sahiplerinin oturdukları apartmana kaçak olarak kurdukları şarj üniteleri yangın riskini artırdı.

Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği'ni güncellemek için kolları sıvarken, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, sadece Orta Karadeniz bölgesinde 300 ruhsatsız şarj ünitesi tespit ettiklerini ve işlem uyguladıklarını açıkladı.