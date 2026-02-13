8 ilde OnlyFans operasyonu: 16 şüpheli gözaltında

Çalışmalarda, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği tespit edildi. Ayrıca içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla da erişim sağlanmasının özendirildiği öğrenildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu.

İŞTE O AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/263307 sayılı soruşturma dosyası kapsamında;

Onlyfans isimli ülkemizde yasaklı olan tamamen cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platform ve bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı diğer sosyal medya platformlarında ücret karşılığı müstehcen resim ve videoların paylaşıldığı tespit edilmiş olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen koordineli çalışmalarda; OnlyFans isimli tamamen ücret karşılığı cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platform ülkemizde İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 Haziran 2023 tarihinde kamu ahlakına ve Türk aile yapısına uygun olmayan içerikler barındırdığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmiş, bu platformun ülkemizde yasaklı olmasından kaynaklı VPN marifetiyle giriş yapıldığı, platforma girişlerin özendirilmesi amacıyla şahısların herkese açık olan sosyal medya platformlarındaki sayfalarından cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilmiştir.

Paylaşılan resim ve video içerikleri ile ilgili olarak daha çok paylaşıma ulaşılmasını sağlayarak özel içerikli paylaşımları belli bir ücret karşılığı yaptıklarını, bunları isterlerse OnlyFans üzerinden erişebileceklerini ya da telegram gibi özel kanallar üzerinden ulaşabilecekleri yönünde paylaşımlar yaptıkları tespit edilmiştir.

Şüphelilerin herkese açık olan platformlar üzerinden yaptıkları paylaşımların müstehcen içerikli olduğu, bu paylaşımlardan elde ettikleri gelirler ile taşınır/taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları tespit edilmiştir.

Yapılan tespitlerde şüphelilerin müstehcenlik suçundan elde ettikleri suç gelirlerini yatırım araçları üzerinden değerlendirip suçtan elde edilen geliri akladıkları yönünde kuvvetli emareler bulunması nedeniyle şüphelilerin kendilerine ve şirketlere ait tespit edilen 2 Şirket, 10 Taşınmaz, 14 Araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257.234.570,00 TL olduğu, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin yaklaşık 500.000,00TL olduğu, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300.000.000,00TL olduğu değerlendirilmektedir.

Şüpheliler ile beraber İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Kocaeli Gölcük ve Samsun olmak üzere 8 ayrı il ve ilçede toplam de 25 şahıs ve 2 şirkete yönelik 13/02/2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş olup mal varlıklarına el konulmuştur.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."