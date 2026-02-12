Maltepe'de oto tamircide yangın paniği! 3 kişi dumandan etkilendi
Maltepe'de gece saatleri 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan oto tamirhanede yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği anlarda patlama sesleri duyulurken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle üst katta bulunan bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, 3 kişi dumandan etkilendi.
Maltepe Küçükyalı Mahallesi Rüştü Sarp Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katındaki oto tamirhanesinde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında zaman zaman patlamalar meydana gelirken, iş yerinde biriken yoğun duman üst katlara yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
İş yerinin üst katlarındaki daire sakinleri ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansta ayakta tedavi edildi. İş yerinde hasar meydana gelirken, içeride bulunan 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.