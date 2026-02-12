Hasan Can Kaya soruşturmasında karar çıktı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçlamasıyla başlatılan soruşturmayı tamamladı. 17 Kasım 2025’te yapılan bir ihbarla yargıya taşınan süreçte, savcılık takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

TARTIŞMA YARATAN "EYT" ŞAKASI

Soruşturmaya konu olan görüntülerde Hasan Can Kaya'nın, programına katılan bir konuğa yönelik sarf ettiği "Hz. İsa EYT'den yararlansaymış…" şeklindeki ifadeleri inceleme altına alınmıştı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, sosyal medyada infial yaratan bu görüntülerin aslında iki yıl öncesine ait olduğu ve yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

KAYA'DAN SAVUNMA

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Hasan Can Kaya, söz konusu diyalogların programın doğası gereği spontane geliştiğini vurguladı. Kaya ifadesinde; dini değerleri aşağılamaya yönelik özel bir kastının bulunmadığını, sözlerinin cımbızlanarak amacından saptırıldığını ve yaşanan yanlış anlaşılma nedeniyle daha önce de özür mesajı yayımladığını belirtti.

YARGIDAN "TAKİPSİZLİK" KARARI

Savcılık, sunulan savunma ve görüntülerin kronolojik arka planını değerlendirerek, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmetti. Bu kararla birlikte, yaklaşık üç aydır gündemi meşgul eden soruşturma dosyası resmen işlemden kaldırıldı.