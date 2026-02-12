Elazığ’da mide bulandıran görüntü! Yolduğu sakalını dürüme koydu I O anlar kamerada
Elazığ’da bir çiğ köfteciye giden şahıs, sipariş ettiği dürümü bedavaya getirmek için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Önce sakalından kopardığı kılları dürümün içine koyan, sorulduğunda ise göğüs kılını koparıp gösteren şahsın o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün gece saat 22.00 sularında Elazığ merkez Ataşehir Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. İşletmeye gelen bir müşteri, önce "Böbrek hastasıyım, taş düşürüyorum" diyerek çalışanlarla samimiyet kurmaya çalıştı. Ardından bir çiğ köfte dürüm siparişi veren şahıs, pes dedirten bir dolandırıcılık oyununa imza attı.
SAKALINI KOPARIP DÜRÜMÜN İÇİNE YERLEŞTİRDİ
Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde; şahsın önüne gelen dürümü bir süre incelediği, ardından çevresini kontrol ederek sakalından kopardığı kılları dürümün içine yerleştirdiği görülüyor. Kılları dürüme "sos" yapar gibi ekleyen şahıs, daha sonra çiğ köfte ustasını çağırarak hijyen şikayetinde bulundu.
"KIL NEREDE?" SORUSUNA GÖĞÜS KILIYLA CEVAP VERDİ
Çalışanın dürümü inceleyip "Kıl nerede?" diye sorması üzerine soğukkanlılığını bozmayan şahıs, bu kez arkasını dönerek göğsünden kopardığı kılı bir peçeteye koyup ustaya gösterdi. İşletme sahibinin "Hemen yenisini yapalım" teklifini geri çeviren şahıs, dürümün ücretini ödemeden, sadece aldığı suyun parasını da eksik vererek dükkandan ayrıldı.
"BİR DÜRÜMÜN PEŞİNDE DEĞİLİZ, YAPILAN İSRAFA ÜZÜLDÜK"
Olay sonrası kamera kayıtlarını izleyince şoka uğrayan işletme sahibi Nurullah Aydemir, yaşananları şöyle anlattı:
"Geldiğinde 'Böbrek hastasıyım' diyerek gereksiz bir samimiyet kurmaya çalıştı. Ben dışarıdayken arkadaşımızdan dürüm istemiş. Kamera kayıtlarını izlediğimizde şahsın dürümü hiç yemeden sakalını çekip içine koyduğunu gördük. Arkadaşımız 'Değiştirelim' diyor ama kabul etmiyor. 'Kıl nerede?' diye sorunca da arkasını dönüp bu kez göğsünden kıl çekip peçeteye koyuyor. Biz bir dürümün peşinde değiliz, ihtiyacı olana zaten veriyoruz. Bir insan neden böyle bir şey yapar anlamadık, olan güzelim dürüme oldu, israf edildi."