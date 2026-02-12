Elazığ’da mide bulandıran görüntü! Yolduğu sakalını dürüme koydu I O anlar kamerada

Çalışanın dürümü inceleyip "Kıl nerede?" diye sorması üzerine soğukkanlılığını bozmayan şahıs, bu kez arkasını dönerek göğsünden kopardığı kılı bir peçeteye koyup ustaya gösterdi. İşletme sahibinin "Hemen yenisini yapalım" teklifini geri çeviren şahıs, dürümün ücretini ödemeden, sadece aldığı suyun parasını da eksik vererek dükkandan ayrıldı.

İş yeri sahibi Nurullah Aydemiz o anları anlattı (fotoğraf- DHA)

"BİR DÜRÜMÜN PEŞİNDE DEĞİLİZ, YAPILAN İSRAFA ÜZÜLDÜK"

Olay sonrası kamera kayıtlarını izleyince şoka uğrayan işletme sahibi Nurullah Aydemir, yaşananları şöyle anlattı:

"Geldiğinde 'Böbrek hastasıyım' diyerek gereksiz bir samimiyet kurmaya çalıştı. Ben dışarıdayken arkadaşımızdan dürüm istemiş. Kamera kayıtlarını izlediğimizde şahsın dürümü hiç yemeden sakalını çekip içine koyduğunu gördük. Arkadaşımız 'Değiştirelim' diyor ama kabul etmiyor. 'Kıl nerede?' diye sorunca da arkasını dönüp bu kez göğsünden kıl çekip peçeteye koyuyor. Biz bir dürümün peşinde değiliz, ihtiyacı olana zaten veriyoruz. Bir insan neden böyle bir şey yapar anlamadık, olan güzelim dürüme oldu, israf edildi."