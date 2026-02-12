ClubHouse önünde para isyanı! Mağdurlar kapıya dayandı

ClubHouse'dan kaçan sosyetik isimlerin yeni adresi ise Etiler'deki büyük bir holdinge bağlı olan lüks spor salonu oldu. Ancak buraya girmek sadece parayla mümkün değil; yıllık 200 bin lira olan aidatın yanı sıra, en az üç üyenin referansı ve yönetim tarafından yapılacak titiz bir güvenlik araştırması şart koşuluyor.