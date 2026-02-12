ClubHouse önünde para isyanı! Mağdurlar kapıya dayandı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu tespit edilen ClubHouse adlı spor salonunda gündüz saatlerinde spor salonu olarak faaliyet yürütülürken, gece saatlerinde uyuşturucu partileri düzenlendiği belirlenmişti. Soruşturma kapsamında işletme kapatılırken, kulübün sahibi Menderes Utku da tutuklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından üyeler kulübün önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi. Öfkeli kalabalık, ödedikleri üyelik ücretlerinin iade edilmesini talep etti.
İstanbul sosyetesinin gözde mekanı ClubHouse'a düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu, cemiyet hayatında deprem etkisi yarattı. İşletme sahibi Menderes Utku'nun tutuklanmasıyla sonuçlanan süreç, sadece spor ve sosyalleşme amacıyla kulübe üye olan isimleri ayağa kaldırdı. Adlarının böyle bir skandalla anılmasından endişe eden üyeler, şimdi üyelik iptali için kapıda kuyruk oluşturmuş durumda.
İPTAL KAPISINDA "SÖZLEŞME" ENGELİ
Takvim'in haberine göre eskiden üye olabilmek için aylarca sıra beklenen kulübün önünde, şimdilerde üyeliğini sonlandırmak isteyenlerin yoğunluğu yaşanıyor.
Ancak kulüp yönetiminin iptal taleplerine karşı "ayak sürüdüğü", üyelere ağır sözleşme şartlarını hatırlatarak süreci zorlaştırdığı iddia ediliyor. Üyeliğini iptal ettirmeyi başaranlar ise ödedikleri ücretleri geri alamamaktan şikayetçi; iadelerin "daha sonra" yapılacağı cevabıyla karşılaşıyorlar.
5 BİN DOLARLIK ÜYELİKTEN 200 BİN LİRALIK "REFERANSLI" SALONA
Kulübün üyelik bedelleri de yaşanan kaybın boyutunu gözler önüne seriyor:
Eski Üyeler: Yıllık yenileme bedeli 3 bin 300 dolar.
Yeni Üyeler: Giriş ücreti 5 bin dolar.