Bağcılar'da karton bardak imalathanesinde yangın!

Bağcılar'da 4 katlı binanın en üst katında bulunan karton bardak imalathanesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılırken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.