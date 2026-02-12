Bağcılar'da karton bardak imalathanesinde yangın!
Bağcılar'da 4 katlı binanın en üst katında bulunan karton bardak imalathanesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılırken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1481 Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katındaki karton bardak imalathanesinde saat 00.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.