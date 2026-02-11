Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 23:03 Son Güncelleme: 12 Şubat 2026 00:12 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonda, 14 bin 866 sentetik ecza, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si tutuklandı.