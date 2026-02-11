Muş-Bingöl kara yolunda kar esareti! 80 kişi mahsur kaldı

Muş-Bingöl kara yolunda etkili olan olumsuz hava şartları, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kara yolunun 45'inci kilometresinde bulunan Buğlan Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 40 araçta bulunan yaklaşık 80 kişi yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları, Jandarma, AFAD ve Kızılay ekipleri sevk edildi. Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye ulaştığı bölgede Karayolları ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmaların ardından yol ulaşıma açılarak mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Kızılay ekipleri yolda kalan vatandaşlara kek ve meyve suyu ikramında bulunurken, AFAD ekipleri bölgede tedbir amaçlı hazır bekledi. Jandarma ekipleri ise yolun temizlenmesinin ardından araç geçişlerini kontrollü şekilde sağladı.

Foto: İHA

Türk Kızılay Muş Afet Müdahale Merkezi Müdürü Baran Akar, yoğun kar yağışı nedeniyle Muş-Bingöl Karayolu'nun Buğlan Geçidi'nde yolda kalan vatandaşlara destek olduklarını belirterek, "Yolda kalan vatandaşlara kumanya desteği veriyoruz. Son vatandaşımız evine ulaşıncaya kadar, yağış azalıncaya kadar da desteklerimize devam edeceğiz. Bu bölgede yaklaşık 40 araca beslenme desteği verdik. Yoğun kar yağışı devam etmekte. Kar yağışı duruncaya kadar buradayız" dedi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI YOLLARI HIZLA KAPATTI

Tır sürücüsü Muhammed Buğra Taltuk ise "Elazığ'dan Doğu Anadolu'ya kola sevkiyatı yapıyoruz. Yaklaşık 4 saattir burada mahsur kaldık. Yoğun bir kar yağışı var. Yol temizleniyor ama yetersiz kalıyor, kar çok yoğun yağdığı için yol tekrardan kapanıyor" diye konuştu.

Yolda kalan tır sürücüsü Arif Selvi, basın mensuplarına, Muş'tan Aydın'a gitmek için yola çıktığını söyledi. Muş-Bingöl Buğlan Geçidi'nde kardan dolayı mahsur kaldıklarını ifade eden Selvi, "Dört saatten fazladır buradayız. Sağ olsun Kızılay ekibi bize yetişti. Biraz yiyecek verdi. Arabamız hayvan yüklü. Tırda 40 hayvan var. Bu hayvanları bir an önce yerine yetiştirmeye çalışıyoruz. Kar yağışı çok fazla. Karayolları ekipleri yolu yeni temizledi. Yoğun kardan dolayı yine yol kapanıyor. Muş bölgesinde ciddi anlamda bir kar yağışı mevcut. Rabbim kolaylık versin diğer şoför arkadaşlara da" şeklinde konuştu.