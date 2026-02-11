Küçükçekmece'de panik anları! 10 katlı bina tahliye edildi

İstanbul Küçükçekmece'de, sakinlerinin talebi üzerine yapılan incelemeler sonucu "riskli yapı" olduğu tespit edilen 10 katlı bir bina, belediye ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi. Binanın taşıyıcı sistemlerinde ciddi sorunlar olduğu ve can ve mal güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturduğu belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Olay yerinden gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, "Riskli yapı olduğu tespit edilen 10 katlı bina, geride bıraktığımız günlerde ekipler tarafından tahliye edildi ve şu anda binaya giriş çıkışlar tamamen yasak," sözleriyle son durumu bildirdi. Ezim, bina kapısının mühürlendiğini ve içeriye hiçbir şekilde girilemediğini vurguladı.



TEKNİK RAPOR KORKUTAN GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU

Yetkililer tarafından hazırlanan teknik rapor, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Raporda, binanın betonarme taşıyıcı sistem elemanlarında önemli sorunlar olduğu belirtildi. Özellikle "perde eğilme kapasite yetersizliği ve donatı burkulması" gibi kritik kusurların tespit edildiği vurgulandı. Raporun sonuç bölümünde, yapının can ve mal güvenliği açısından "açık ve yakın tehlike" oluşturduğu ifadesine yer verildi. Bu rapor doğrultusunda binanın tahliyesi ve mühürlenmesi kararı ivedilikle uygulandı.



KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Bu olay, İstanbul'daki eski ve riskli yapı stokunu bir kez daha gündeme getirdi. Muhabir Hasan Zahid Ezim, özellikle Küçükçekmece ve benzeri ilçelerde 50 yılı aşmış çok sayıda bina bulunduğunu ve vatandaşların binalarını kontrol ettirmelerinin hayati önem taşıdığını belirtti. Nitekim yakın zamanda yine Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bir istinat duvarının çökmesi sonucu 5 katlı bir başka apartmanın da tedbir amacıyla boşaltıldığı biliniyor. Yetkililer, olası bir felaketin önüne geçmek için riskli olduğu tespit edilen binaların tahliye işlemlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.