Kayıp başvurusu cinayeti ortaya çıkardı!

İstanbul’da yapılan bir kayıp başvurusu, Arnavutköy’de işlenen kan donduran bir cinayeti gün yüzüne çıkardı. Bağcılar’da kayıp olarak aranan 38 yaşındaki şahsın, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan husumet sonucu tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ikamet eden Faik Bingöl (38) için 9 Şubat'ta yakınları tarafından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yapıldı. Bunun üzerine polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, Faik Bingöl'ün Arnavutköy Balaban Mahallesi'nde bir arsa satın almak için Özkan V. (39) isimli emlakçıyla irtibat kurduğu tespit edildi.

Bu bilgi üzerine şüpheli Özkan V. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle olayın perde arkası ortaya çıktı. İddiaya göre 9 Şubat günü saat 20.00 sıralarında Özkan V. ile Faik Bingöl arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özkan V.'ın Faik Bingöl'ü tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi. Cinayetin ardından şüphelinin Bingöl'ün cansız bedenini Arnavutköy Boyalık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana attığı tespit edildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli emlakçı tutuklandı.



Jandarma ekipleri cinayette kullanılan silahın bulunması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.