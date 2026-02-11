CANLI YAYIN

Erzurum'da takla atan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Erzurum'da takla atan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Muş-Erzurum karayolunda karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 34 MHZ 466 plakalı otomobil, tabelaya çarpıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Muş-Erzurum karayolunda karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

34 MHZ 466 plakalı otomobilin sürücüsü, Muş-Erzurum yolu üzerinde etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, Muş-Erzurum tabelasına çarptıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla ayakta tedavi edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın