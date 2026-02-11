Erzurum'da takla atan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Muş-Erzurum karayolunda karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 34 MHZ 466 plakalı otomobil, tabelaya çarpıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Muş-Erzurum karayolunda karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.
34 MHZ 466 plakalı otomobilin sürücüsü, Muş-Erzurum yolu üzerinde etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, Muş-Erzurum tabelasına çarptıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla ayakta tedavi edildi.
Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.