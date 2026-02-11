Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu testi sonuçlandı!
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otelin sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu. Yıldırım'ın saçından alınan numunede esrar maddesi tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otelin sahibi Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu test sonucu çıktı.
SAÇINDA ESRAR ÇIKTI
Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu madde test sonucu çıktı. Yıldırım'ın saçında esrar maddesi tespit edildi.
MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU
Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığını suçtan elde edildiğine ve gelirin aklandığına dair emarelerin bulunması sebebiyle hakkında re'sen soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulmuştu.