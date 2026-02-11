AFAD duyurdu! Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 00.38'te gerçekleşen sarsıntı yerin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



DEPREM

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Kemah (Erzincan)

Tarih:2026-02-11

Saat:00:38:28 TSİ

Enlem:39.705 N

Boylam:38.80667 E

Derinlik:7.02 km