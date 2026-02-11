AFAD duyurdu! Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 00.38'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 00.38'te gerçekleşen sarsıntı yerin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Kemah (Erzincan)
Tarih:2026-02-11
Saat:00:38:28 TSİ
Enlem:39.705 N
Boylam:38.80667 E
Derinlik:7.02 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2026-02-11 00:38:28 39.705 38.80667 7.02 MW 4.1 Kemah (Erzincan)
2026-02-11 00:26:41 39.27417 28.04972 5.89 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-11 00:20:27 39.67167 33.75 6.25 ML 1.2 Keskin (Kırıkkale)
2026-02-11 00:15:12 39.14722 28.32694 6.98 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-10 23:45:53 39.24361 29.02028 12.7 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2026-02-10 23:41:51 40.63389 32.84389 7.0 ML 1.0 Kızılcahamam (Ankara)
2026-02-10 23:36:28 39.23611 29.00667 7.38 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2026-02-10 23:32:12 39.24944 29.00556 11.79 ML 2.8 Simav (Kütahya)
2026-02-10 23:26:06 39.24667 29.01083 13.01 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2026-02-10 23:23:05 39.24111 29.02639 10.84 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-02-10 23:22:45 39.24667 29.00222 11.73 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-02-10 23:18:51 39.22167 28.17139 7.56 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-10 22:54:34 40.16056 34.50056 7.0 ML 0.9 Sungurlu (Çorum)
2026-02-10 22:31:14 37.55056 26.66944 7.18 ML 1.7 Ege Denizi - [45.61 km] Söke (Aydın)
2026-02-10 22:12:05 37.60389 38.49306 7.01 ML 1.4 Samsat (Adıyaman)
2026-02-10 22:05:00 39.255 29.01083 13.96 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2026-02-10 22:01:27 39.25472 29.00417 7.07 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2026-02-10 21:59:44 39.24167 29.01111 11.9 ML 2.6 Simav (Kütahya)
2026-02-10 21:39:51 38.61639 26.75611 15.5 ML 1.4 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.05 km] Foça (İzmir)
2026-02-10 21:21:54 37.62278 30.90083 7.0 ML 1.3 Eğirdir (Isparta)
2026-02-10 20:45:56 39.1725 28.30917 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-10 20:35:22 38.12139 38.44611 10.49 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)