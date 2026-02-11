7 katlı binada çatı yangını: Mahalleli sokağa döküldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Alevlerin yükselmesiyle birlikte panik yaşanan binada, itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangının çatı katıyla sınırlı kalması sayesinde can kaybı yaşanmazken, mahalleli büyük korku yaşadı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 7 katlı binadan çıktı. Çatı katından yükselen alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, aracın merdiveni vasıtasıyla yükselerek alevleri söndürdü. İçerisine dolan duman nedeniyle bina boşaltıldı. Ekipler, dumanı tahliye etmek için çalışma gerçekleştirdi. Öte yandan çevredeki vatandaşlar ise olan biteni meraklı gözlerle izledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.