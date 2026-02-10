Tır kazasında lüks araç hurdaya döndü: 2 yaralı

Aydın-İzmir Otoyolu'nda korkunç bir kaza yaşandı. Seyir halindeki tıra arkadan çarpan lüks otomobil kontrolden çıkarak hurdaya döndü. Kazada 2 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan yolcu, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.