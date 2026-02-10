Tır kazasında lüks araç hurdaya döndü: 2 yaralı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Aydın-İzmir Otoyolu'nda korkunç bir kaza yaşandı. Seyir halindeki tıra arkadan çarpan lüks otomobil kontrolden çıkarak hurdaya döndü. Kazada 2 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan yolcu, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.
Kaza, Aydın-İzmir Karayolu Ali İhsan Paşa Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda D.Ö. idaresindeki tırın 15 KD 504 plakalı dorsesine M.A. idaresindeki AA 37 OV plakalı Mercedes marka otomobil arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dorsenin altına giren otomobil hurdaya dönerken kazada araç içerisindeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan kadın yolcuyu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.