Sultangazi'de market sahibinin uyuduğunu fark eden çocuk sadaka kutusunu çaldı

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 13:04 Son Güncelleme: 10 Şubat 2026 13:08 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Sultangazi’de bir markette iş yeri sahibinin uyuduğunu fark eden çocuk, tezgahtaki çikolata kutusu ile sadaka kutusunu alarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, market sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. İşte detaylar...