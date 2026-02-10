Siirt'te 3'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Siirt'te bir apartmanın 3'üncü katından düşen 2 çocuk annesi Dilek Danış (43), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 2 çocuk annesi Dilek Danış, iddiaya göre 3'üncü kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Danış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Danış'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı