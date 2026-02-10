Sevgililer Günü’nde mutluluğun teknolojik adresi: Casper

Teknolojiyle paylaşılan en özel anlar için: Casper PAD H10 Pen & H10 Pro

Markanın tüm tablet ürünlerini bir araya getiren yeni çatı markası Casper PAD, farklı ihtiyaçlara hitap eden güçlü modelleriyle mobil üretkenlikte yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Ailenin en iddialı üyeleri H10 Pen ve H10 Pro, 12,6'' OLED ekranlarıyla sunduğu derin siyahlar, canlı renkler ve yüksek kontrast sayesinde premium bir görsel deneyim sunuyor. Yüksek performanslarıyla desteklenen bu güçlü ekranlar ister film izlerken ister kalemle çizim yaparken ya da yaratıcı çalışmalar üretirken her anı daha etkileyici ve gerçekçi hale getiriyor.

PAD.H10-PEN'in fiyatı 16.999 TL.

PAD.H10-PRO'nun fiyatı 19.999 TL.

Gücü ve verimliliği buluşturan seçenek: Nirvana S100

Nirvana serisi de Sevgililer Günü için öne çıkan hediye alternatifleri arasında yer alıyor. Casper'ın Nirvana S100 modeli, 16'' ekran boyutu, 300 nit ekran parlaklığı ile geniş ve canlı görüntü deneyimi sayesinde yeni Nirvana S100 modeliyle fark yaratıyor. Microsoft Copilot tuşu ile tek dokunuşta akıllı asistana erişim sağlanarak iş süreçleri hızlanırken, power tuşuna entegre parmak izi tanıma güvenliği artırıyor; 3 aşamalı klavye ışığı ise her ortamda konforlu bir kullanım sunuyor.

S100.1342-8E00A-G-F - 32.619 TL



Oyun tutkusunu zirveye taşıyan hediyeler: Excalibur G915 ve G870 Gaming Laptop

Casper, Sevgililer Günü'nde oyun tutkunlarını da unutmuyor. Yüksek performans, güçlü donanım ve şık tasarımı bir araya getiren Excalibur G915 Gaming Laptop ve Excalibur G870 Gaming Laptop, oyunseverler için heyecan verici hediye alternatifleri sunuyor. Excalibur G870 modeli; Intel® Core™ i7-13620H ve Core 7 240H işlemci seçenekleriyle RTX 3050, RTX 4050, RTX 5050 ve RTX 5060, RTX 5070 ekran kartı alternatiflerini bir arada sunarak yüksek kare hızları ve akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. MUX Switch teknolojisi sayesinde entegre ve harici ekran kartları arasında anında geçiş yapılabiliyor. Grafik performansında fark yaratan MUX Switch teknolojisiyle öne çıkan Excalibur G870, entegre ve harici ekran kartları arasında anında geçiş imkânı sunan Excalibur G915 Gaming Laptop; ince ve hafif tasarımını üst seviye performansla birleştiriyor. Intel® Core™ i7-13620H işlemcisi ile RTX 5060 ve RTX 5070 ekran kartı seçenekleri sayesinde rekabetçi oyuncular için güçlü ve iddialı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Sevgililer Günü'nde oyun tutkusunu paylaşmak ya da oyunseverlere unutulmaz bir sürpriz yapmak isteyenler için Excalibur serisi, performans dolu bir hediye seçeneği olarak öne çıkıyor.

G915.1362-BE70A-C'nin fiyatı 76.519 TL

G870.1362-BQ60A-C'nin fiyatı 66.294 TL

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor. Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana, Excalibur, Casper PAD ve NevoPro markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 6 kez kazanan Casper, halk jürisiyle belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da daha önce 2 kez ödül almasının ardından, 2025 yılında da bilgisayar kategorisinde "Yılın İtibarlı Markası" seçildi.



