Mersin'deki çöp evden ruhsatsız silah çıktı

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 15:03 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Mersin’in Toroslar ilçesinde bir evde biriken 8 ton atık arasında, bir çantada ruhsatsız silah ve 115 bin lira bulundu. Belediye ekipleri, kötü koku ve görüntü kirliliği şikayetleri üzerine 73 yaşındaki Ş.B’nin evinde inceleme yaptı. Uzun süredir çöp biriktirildiği tespit edilen ev, iş makineleriyle temizlendi.