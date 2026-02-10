Kaymakamlık duyurdu! Van'da okullar tatil

Van Çaldıran Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Çaldıran Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde, Çaldıran'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat 2026 Çarşamba günü ilçemiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.