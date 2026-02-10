Kastamonu'da heyelan kabusu! 2 katlı ev çöktü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kar nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu heyelan meydana geldi. Olayda 2 katlı ev tedbir amaçlı boşaltılırken, vatandaşlar tahliye edildi. Bina bir süre sonra tamamen çöktü.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Alayüz köyü Örtülü Mahallesi'nde kar yağışı sonrası toprağın yumuşamasıyla birlikte birçok noktada heyelan meydana geldi.

Ekiplerin bölgede yaptığı incelemelerin ardından Mehmet Altıntaş'a ait 2 katlı ev, heyelan riski nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Boşaltılan bina bir süre sonra tamamen çökerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.