FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan şahıs Çanakkale'de tutuklandı

Çanakkale’de 2–9 Şubat tarihleri arasında yapılan huzur uygulamalarında, FETÖ’den 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürülüğü ekiplerince 2-9 Şubat tarihleri arasında asayiş sağlamak için il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda 8 bin 45 şahıs, 2 bin 498 araç incelendi. Denetimlerde farklı suçlardan aranması bulunan 32 şüpheli yakalanırken 544 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Toplamda; 169,55 gram narkotik madde, 5 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, 14 adet fişek ele geçirildi.





FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI



Hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü çalışması neticesinde yakalandı. FETÖ şüphelisi yasal işlemlerin ardından Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.



Narkotik ekipleri tarafından ise 48 şüpheliye adli işlem uygulandı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından 4 şahıs tutuklanırken kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 59 şüpheli hakkında 'Kabahatler Kanunu' hükümlerince idari yaptırım uygulandı.