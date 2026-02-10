Erzincan'da çobanlıktan demir ustalığına uzanan bir başarı hikâyesi

Erzincanlı demir ustası Erhan Elçi, çobanlıktan başlayıp çelik ev ve çatı ustalığına uzanan 30 yıllık meslek hayatını anlattı. Türkiye'nin birçok ilinde anahtar teslim projelere imza atan Elçi, emeğiyle kurduğu işini büyüttü.

Uzun yıllardır demir sektöründe faaliyet gösteren usta Erhan Elçi, çobanlıktan başlayıp Türkiye'nin birçok iline uzanan meslek yolculuğuyla dikkat çekiyor. Aslen Erzincanlı ve Tunceli Pertek kökenli olan 45 yaşındaki Elçi, yaklaşık 30 yıldır çelik konstrüksiyon ve çatı işleri alanında hizmet veriyor. Çocukluk yıllarında çobanlık yaparak çalışma hayatına adım atan Elçi, yıllar içinde edindiği tecrübeyle kendi işini kurdu. Erzincan'ın bir köyünde yaşamını sürdüren Elçi, zorlu şartlara rağmen mesleğini severek yaptığını ve başarısının arkasında çalışkanlık ile azmin bulunduğunu ifade etti.



Çatı sistemleri başta olmak üzere besi ahırları, çelik evler, kapı-pencere uygulamaları ve anahtar teslim projeler gerçekleştiren Elçi, Elazığ, Bingöl, Ardahan, İstanbul ve Antalya gibi birçok şehirde önemli işlere imza attıklarını belirtti. Uzun yıllar boyunca kendi çabalarıyla işini büyüttüğünü vurgulayan Elçi, bugün geniş bir çevreye sahip olduğunu ve işini keyifle sürdürdüğünü dile getirdi.