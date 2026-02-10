Doğu Anadolu'da kar esareti! 4 ilde okullar tatil edildi

Doğu Anadolu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Van'ın Çaldıran ilçesinde Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde, Muş'un Varto, Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde, Ağrı'da köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullarda eğitime 11 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan yoğun kar ve don nedeniyle 4 ilde eğitime ara verildi.

VAN

Van'ın Çaldıran ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildi.

Çaldıran Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde, Çaldıran'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat 2026 Çarşamba günü ilçemiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.

AĞRI

Ağrı'da etkili olan yoğun kar nedeniyle il genelindeki köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullarda bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda çarşamba günü için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda 11 Şubat 2026 Çarşamba günü eğitime ara verildiği ifade edildi.

ERZURUM

Erzurum'da iki gündür şiddetli şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle; soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele faaliyetleri dikkate alınarak Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.



Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele faaliyetleri nedeniyle; 11.02.2026 Çarşamba günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel anaokulu, ilk okul, orta okul ve liselerde eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1(bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları; karla mücadele çalışmaları sebebiyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.

MUŞ

Muş'ta kar yağışı nedeniyle Varto ilçesinde tüm okullar, Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde de köylerdeki ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Varto Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede meteorolojik uyarılar doğrultusunda kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla ilçe genelindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden personelin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

Bulanık ve Malazgirt kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda ise yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü köylerdeki ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.