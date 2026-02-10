Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonları: 2 milyon boş makaron ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 milyon 100 bin boş makaron, 4 bin 566 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi. Yapılan operasyonlarda 30 olay meydana gelirken 35 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 2 milyon 100 bin adet boş makaron, 4 bin 566 paket kaçak sigara, 3 ton kaçak tütün, 2 bin 960 adet tütün doldurulmuş makaron, 2 bin 760 paket ısıtılmış tütün mamulü, bin 645 adet puro, 696 adet kozmetik eşya, 400 adet elektronik sigara likiti, 56 adet elektronik sigara ele geçirildi.