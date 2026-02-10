Bursa'da alkollüyken tartıştığı arkadaşını fırça sapıyla darbetti: 4 gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkol aldığı öğrenilen bir grup arasında çıkan tartışmada, fırça sapıyla başına darbe alan bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Barış K. (43), 4 arkadaşıyla birlikte Hamidiye Mahallesi 1'inci Uğur Sokak'taki bir evde alkol aldığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Fotoğraf (DHA) Tartışmanın ardından Barış K., arkadaşları tarafından evden çıkarıldı. Bu duruma sinirlenen Barış K.'nın yerden aldığı taşla evin camını kırdı. Bunun üzerine evde bulunan Necmettin B. (50), ahşap saplı bir fırçayla Barış K.'yı kovalamaya başladı. Yaklaşık 300 metre süren kovalamaca sırasında Necmettin B., elindeki fırça sapıyla Barış K.'nın başına defalarca vurdu.