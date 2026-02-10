Baba oğul, çatıda ölümün eşiğindeki yavru köpeği kurtardı

Samsun'un Asarcık ilçesinde 4 katlı binanın karla kaplı çatısında düşmek üzere olan yavru köpeği fark eden baba-oğul, aldıkları güvenlik önlemleriyle zamanla yarışarak hayvanı ölümden kurtardı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kurtarma anları izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Olay, Asarcık'ın Biçimcik Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Çelik çatıyla kaplı ve kendilerine ait olan 4 katlı binada çatı çalışması yapan demir ustası Yakup Turan (61) ile oğlu Yunus Turan (35), karla kaplı çatının kenarında dengesini kaybetmek üzere olan sahipsiz bir köpek yavrusu fark etti. Yaklaşık 4-5 aylık olduğu tahmin edilen ve her an aşağı düşme tehlikesi yaşayan çoban köpeği yavrusu için zaman kaybetmeden harekete geçen baba oğul, muhtemel bir kazaya karşı önce güvenlik önlemi aldı. Yunus Turan beline ip bağlayarak çatıya çıkarken, baba Yakup Turan ise aşağıdan ipi tutup oğluna destek oldu. Zorlu ve tehlikeli anların ardından köpek güvenli bir şekilde bulunduğu yerden alınarak aşağı indirildi.



Kurtarma çalışması sırasında çatının karla kaplı ve kaygan olmasının riski artırdığını belirten baba oğul, her şeye rağmen köpeği orada bırakmaya vicdanlarının el vermediğini söyledi. İtfaiyeden de yardım isteyebileceklerini ifade eden Yakup Turan, "Her an düşebilirdi, bekleyecek zaman yoktu. Biz de kendi güvenliğimizi alarak hemen müdahale ettik" dedi.



Baba oğlun yavru köpeği kurtardığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede izleyenlerin yüreğini ısıttı. Sahipsiz köpek yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.