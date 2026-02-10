Avcılar'da metruk binada uyuşturucu serası bulundu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda şok edici bir keşif yapıldı. Metruk olduğu sanılan 4 katlı bir binanın birinci katında profesyonel bir uyuşturucu serası kurulduğu tespit edildi. Güvenlik güçlerinin ihbar üzerine düzenlediği operasyonda, binada yetiştirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.