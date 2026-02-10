Avcılar'da metruk binada uyuşturucu serası bulundu
İstanbul'un Avcılar ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda şok edici bir keşif yapıldı. Metruk olduğu sanılan 4 katlı bir binanın birinci katında profesyonel bir uyuşturucu serası kurulduğu tespit edildi. Güvenlik güçlerinin ihbar üzerine düzenlediği operasyonda, binada yetiştirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.
Olay, akşam saatlerinde 16.00 sıralarında Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi Hayati Gökcan Sokak'ta yaşandı. İhbar üzerine harekete geçen Avcılar İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım için boşaltılan binaya operasyon düzenledi.
Operasyonda metruk halde bulunan apartmanın bir katında uyuşturucu madde üretimi için sera yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuya ise el konuldu.