Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ankara Batı Adliyesi’nde altın hırsızlığı! Savunması pes dedirtti

İstanbul Büyükçekmece’de adli emanet bürosunda yaşanan altın soygununun ardından benzer bir olay bu kez Ankara’da yaşandı. Ankara Batı Adliyesi’nde adli emanet kasasında yapılan kontrolde 10 tam altın ile 5 çeyrek altının eksik olduğu belirlendi. Başlatılan incelemede, altınların adliyede görevli bir memur tarafından alındığı tespit edildi.

Adliye emanet kasalarında yaşanan hırsızlık iddialarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce İstanbul'da gündeme gelen benzer olayların ardından bu kez başkent Ankara'da, Batı Adliyesi'nde adli emanet kasasından altınların eksik olduğu ortaya çıktı.

ADLİYENİN EMANET KASASINDA ALTIN HIRSIZLIĞI!

Yapılan incelemede, altınları alan kişinin adliyede görevli bir memur olduğu belirlendi.

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu adliyedeki hırsızlık olayıyla ilgili detayları canlı yayında aktardı. İşte detaylar:

RUTİN DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI

Ankara Batı Adliyesi'nde adli emanet kasalarında gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında toplam 10 tam altın ile 5 çeyrek altının eksik olduğu tespit edildi. Eksikliklerin belirlenmesinin ardından durum hemen yetkililere bildirildi ve kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

KAMERALAR İZLENDİ, ŞÜPHELİ BELİRLENEMEDİ

İlk aşamada güvenlik kameraları detaylı şekilde incelendi. Ancak kamera kayıtlarında altınları kimin aldığına dair net bir görüntüye ulaşılamadı. Bunun üzerine adli soruşturma derinleştirildi ve adliyede görev yapan personeller mercek altına alındı.

MEMUR İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında memurlardan biri suçunu itiraf etti. İfadesinde altınları kendisinin aldığını kabul eden memur, "İhtiyacım olduğu için aldım, kasada toplam 50 altın vardı, ihtiyacım kadarını aldım, geri kalanını bıraktım." ifadelerini kullandı.

"GERİ VERECEĞİM" DEDİ AMA TUTUKLANDI

İtirafın ardından şüpheli memur çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemedeki savunmasında ise adli emanet kasasından aldığı altınları geri vereceğini söyledi.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN YENİ DÜZENLEME MESAJI

Öte yandan daha önce Büyükçekmece ve Adalar Adliyeleri'nde yaşanan benzer olayların ardından Adalet Bakanlığı'nın adli emanetlerle ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı biliniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, denetimlerin aralıksız süreceğini ve adli emanet sisteminde yeni tedbirlerin hayata geçirileceğini açıklamıştı. Ankara Batı Adliyesi'nde yaşanan bu son olayın da söz konusu düzenlemeleri hızlandırması bekleniyor.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Ankara'daki altın hırsızlığına ilişkin soruşturmanın genişletilerek sürdürüleceği öğrenilirken, yurt genelindeki diğer adliyelerde yapılan rutin denetimlerde benzer vakaların olup olmayacağı ise merak konusu.

