Ankara Batı Adliyesi’nde altın hırsızlığı! Savunması pes dedirtti

Adliye emanet kasalarında yaşanan hırsızlık iddialarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce İstanbul'da gündeme gelen benzer olayların ardından bu kez başkent Ankara'da, Batı Adliyesi'nde adli emanet kasasından altınların eksik olduğu ortaya çıktı.

Yapılan incelemede, altınları alan kişinin adliyede görevli bir memur olduğu belirlendi.