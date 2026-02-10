Ankara Batı Adliyesi’nde altın hırsızlığı! Savunması pes dedirtti
İstanbul Büyükçekmece’de adli emanet bürosunda yaşanan altın soygununun ardından benzer bir olay bu kez Ankara’da yaşandı. Ankara Batı Adliyesi’nde adli emanet kasasında yapılan kontrolde 10 tam altın ile 5 çeyrek altının eksik olduğu belirlendi. Başlatılan incelemede, altınların adliyede görevli bir memur tarafından alındığı tespit edildi.
Adliye emanet kasalarında yaşanan hırsızlık iddialarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce İstanbul'da gündeme gelen benzer olayların ardından bu kez başkent Ankara'da, Batı Adliyesi'nde adli emanet kasasından altınların eksik olduğu ortaya çıktı.
Yapılan incelemede, altınları alan kişinin adliyede görevli bir memur olduğu belirlendi.
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu adliyedeki hırsızlık olayıyla ilgili detayları canlı yayında aktardı. İşte detaylar:
RUTİN DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI
Ankara Batı Adliyesi'nde adli emanet kasalarında gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında toplam 10 tam altın ile 5 çeyrek altının eksik olduğu tespit edildi. Eksikliklerin belirlenmesinin ardından durum hemen yetkililere bildirildi ve kapsamlı bir inceleme başlatıldı.
KAMERALAR İZLENDİ, ŞÜPHELİ BELİRLENEMEDİ
İlk aşamada güvenlik kameraları detaylı şekilde incelendi. Ancak kamera kayıtlarında altınları kimin aldığına dair net bir görüntüye ulaşılamadı. Bunun üzerine adli soruşturma derinleştirildi ve adliyede görev yapan personeller mercek altına alındı.