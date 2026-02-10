Akran şiddeti yine can aldı! 16 yaşındaki Erkan bir tetikle hayattan koparıldı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi, bir gencin hayatını yitirmesiyle sarsıldı. Daha 16 yaşında olan Erkan Karadeniz, aralarında henüz tam olarak anlaşılmamış bir husumet bulunan yaşıtı Y.A.K.’nin av tüfeğinden çıkan kurşunla hayatını kaybetti.
Aydoğdu Mahallesi'nde yaşanan olay, Türkiye'de ne yazık ki giderek yükselen bir tehlikenin, çocuklar arasındaki şiddetin acı bir örneği oldu.
Ahmet Minguzzi'nin, Hakan Çakır'ın ve Atlas Çağlayan'ın hayatlarını kaybettiği vakalar gibi, Erkan da genç yaşta aramızdan koparıldı; ardında hayallerini, umutlarını ve geride kalan ailesinin tarifsiz acısını bıraktı.
İddiaya göre, taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyürken, Y.K.'nin yanında bulunan tüfekle ateş açması sonucu Erkan Karadeniz ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı halde bulunan Erkan Karadeniz sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Erkan Karadeniz'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.