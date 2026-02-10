10 liralık madeni para iddialarına DMM'den yalanlama
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada viral olan 10 liralık madeni para iddiasını yalanladı. DMM yaptığı açıklamada, bazı hesapların yaydığı "10 lira değerinde madeni para basıldı" söylentisinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarından, '10 lira değerinde madeni para olduğu' yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir. Tedavüle çıkarılmış 10 lira değerinde herhangi bir madeni para bulunmamaktadır. Kamuoyunun, yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."