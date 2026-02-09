Samsun'da kan donduran olay! Başı testereye sıkışmış halde bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadın eşini evin bahçesinde şerit testereye başı sıkışmış halde buldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Osman Kalyoncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kalyoncu’nun kesin ölüm nedeni için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.