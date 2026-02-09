Samsun'da kan donduran olay! Başı testereye sıkışmış halde bulundu
Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadın eşini evin bahçesinde şerit testereye başı sıkışmış halde buldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Osman Kalyoncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kalyoncu’nun kesin ölüm nedeni için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Korkunç olay, saat 14.30 sıralarında Kurugökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.K. isimli kadın, eşi Osman Kalyoncu'yu evlerinin bahçesindeki şerit testere bölümüne başı sıkışmış halde buldu. Kadının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Kalyoncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Kalyoncu'nun cansız bedeni Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Kalyoncu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından saptanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.