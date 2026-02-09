Mardin’de aranan 81 firarı yakalandı

Mardin’de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda 81 şahıs gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünce, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda 2-8 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 81 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsın yanı sıra hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve kasten yaralama gibi suçlardan aranan şahısların da yakalandığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamanın öncelikli görevler arasında yer aldığı vurgulanarak, vatandaşların şüpheli durumlarda emniyet birimlerine veya 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları istendi. Yapılan ihbarların gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun şekilde değerlendirileceği kaydedildi.