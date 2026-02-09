Karaman'da dehşet anları! Annesine sinirlenen evlat evi ateşe verdi: 10 kişi mahsur kaldı

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 05:34 Son Güncelleme: 09 Şubat 2026 05:48 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Karaman'da gece saatleri 5 katlı bir binadaki dairede anne ve oğlunun arasındaki tartışmada korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre 33 yaşındaki şahıs, annesine sinirlenmesi üzerine evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede daireyi sararken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Binada bulunan 2'si çocuk 10 kişi mahsur kalırken itfaiye erlerinin yardımıyla kurtarıldı.